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Мурманская область. Арктика10.07.17 15:36

Капитан атомного ледокола «Вайгач» Александр Скрябин признан «Капитаном года»

7 июля в Росатомфлоте состоялось награждение сотрудников, отмеченных за заслуги перед предприятием и отраслью. Награды работникам вручил генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Вячеслав Рукша. По итогам 2016 года капитан атомного ледокола «Вайгач» Александр Скрябин одержал победу в конкурсе Российской палаты судоходства «Лучший по профессии» в номинации «Капитан года».

- Моя победа - это заслуга всего экипажа, - говорит Александр Скрябин. - Трудно сравнить эффективность атомного ледокола, работающего в Арктике, и какого-либо другого предприятия госкорпорации, - Если провести параллель, то награда от Российской палаты судоходства и есть признание эффективности, но уже по морскому профилю.

Ведущий экономист по финансовой работе Анна Виноградова награждена дипломом участника программы «Человек года Росатома - 2016» за подписью первого заместителя генерального директора - директора Дирекции по ядерному оружейному комплексу Ивана Михайловича Каменских. Анна выступила в номинации «Управление экономикой и финансами» с проектом «Процесс конвертации валюты в рамках финансирования инвестиционного проекта «Портофлот».

За многолетнюю добросовестную работу на транспорте, большой вклад в развитие атомного ледокольного флота и атомной отрасли мастер АППУ-ремонтник атомохода «Ямал» Александр Беляев отмечен нагрудным знаком «Почётный полярник».

Благодарность генерального директора Государственной корпорации «Росатом» объявлена ведущему специалисту группы сопровождения целевых программ Екатерине Веселовой за значительные успехи в профессиональной деятельности и большой личный вклад в разработку и успешную реализацию мероприятий ФЦП «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности».

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