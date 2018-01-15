Капитан судна «Капитан Сулимов», на котором во время пожара на промысле погибли 4 моряка, пойдёт под суд

Мурманским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России завершено расследование уголовного дела в отношении капитана судна «Капитан Сулимов» по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

Капитан судна «Капитан Сулимов» предстанет перед судом по обвинению в нарушении требований пожарной безопасности, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц, сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Следствием установлено, что капитан российского рыбопромыслового судна, находившегося на промысле в Норвежском море, вследствие небрежного исполнения своих служебных обязанностей, допустил нарушения требований пожарной безопасности. Так, 13 июля 2017 года четыре члена экипажа, обнаружив задымление в помещении рыбомучной установки, в результате тления гофротары, вошли без изолирующих дыхательных аппаратов, в результате получили отравление угарным газом, приведшее к смертельному исходу.

Следователями был проведен комплекс следственных мероприятий на Фарерских островах.

В настоящее время предварительное следствие окончено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.