Капитана норвежского промыслового судна «Ремёй» оштрафовали почти на 70 млн рублей

Октябрьский районный суд г.Мурманска оштрафовал капитана норвежского промыслового судна «Ремёй» Четила Арвика по делу о нарушении правил рыболовства в исключительной экономической зоне РФ. Норвежское судно ловило креветку в территориальных водах РФ без разрешительных документов. Отсутствие разрешительных документов стало результатом ошибки, допущенной сотрудником Директората рыболовства Норвегии. Суду был представлен документ, свидетельствующий, что это ведомство признаёт свою ошибку и сожалеет о ней.

Капитан Четил Арвик признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.8.17 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 69 млн 569 тысяч 861 рубль.

При этом суд принял решение не конфисковывать судно «Ремёй». Арест, наложенный на судно 14 мая по решению суда, будет снят после уплаты назначенного штрафа.