Капитану судна «из-за невнимательности» при провозе алкоголя и сигарет назначен штраф

В ходе таможенного контроля иностранного морского судна (судовладелец – компания из Гонконга), прибывшего в порт Мурманск, таможенным инспектором в помещении навигационной кладовой и в машинном отделении было обнаружено 67,25 литра алкогольной продукции и 7 блоков (1400 сигарет). Эти товары не были заявлены в предоставленных для таможенного контроля судовых документах и декларации личных вещей членов экипажа, то есть не были задекларированы и предъявлены к таможенному контролю.

В рамках административного производства стало известно, что обнаруженные таможней на борту судна алкоголь и сигареты принадлежат капитану иностранного морского судна, а установленные законом ограничения для физических лиц на ввоз подобных товаров он нарушил «по невнимательности».

Мурманской таможней в отношении капитана судна возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ (несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или из Российской Федерации). Алкоголь и сигареты изъяты, правонарушителю назначен штраф, сообщает пресс-служба Мурманской таможни.