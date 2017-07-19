Капремонт мурманских домов требует согласованных действий

Сегодня глава администрации Мурманска Андрей Сысоев провёл расширенное совещание по вопросу предстоящего капремонта мурманских домов. В нём приняли участие представители Фонда капитального ремонта, управляющих организаций, ГЖИ, подрядчики. Главная задача – определить схему взаимодействия всех структур, которые вовлечены в эту большую работу.

– Разработана долгосрочная программа по обновлению Мурманских домов, в этом году будет проведён капитальный ремонт фасадов зданий на проспекте Ленина, улицах Пушкинской, Челюскинцев, Володарского, которые являются объектами культурного наследия, – рассказал глава администрации города Андрей Сысоев. – На сегодняшний день все конкурсы на выполнение этих работ уже проведены и нам предстоит обсудить детали дальнейшего взаимодействия по всем вопросам.

Строители будут приводить в порядок не только фасады, но и крыши, ремонтировать систему водоснабжения, модернизировать лифтовое оборудование. В некоторых домах выполнят сразу несколько видов работ. Программа финансируются из регионального Фонда капитального ремонта.

– Три года назад у горожан появилась дополнительная платежка за капитальный ремонт, эти деньги аккумулируются на очень дорогостоящие и трудоемкие работы, – отметил Андрей Сысоев. – Между тем, во многих домах возникла большая задолженность. Мурманчане должны помнить о необходимости вносить платёж в срок, что позволит регулярно обновлять жилые дома для их максимального комфорта и безопасности.