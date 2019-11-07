Капремонт старых домов собираются проводить за счёт владельцев квартир

Отдельная подпрограмма капремонта для домов с уровнем износа более 70%, которую планирует разработать Минстрой РФ, собираются финансировать за счёт средств граждан, проживающих в данных МКД.

Инициативу Минстроя обсудят 7 ноября на парламентских слушаниях в Госдуме.

Как пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства, в октябре на заседании экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству замглавы Минстроя Максим Егоров сообщил, что ведомство рассматривает возможность выделения в отдельную подпрограмму домов с высоким уровнем износа (более 70%) в рамках программы капитального ремонта для предотвращения обветшания таких домов и их перехода в аварийное состояние.

В пресс-службе Минстроя изданию сообщили, что подпрограмма будет оплачиваться, как и капремонт, за счёт граждан. В ведомстве добавили, что по решению местных властей возможно софинансирование из регионального и муниципального бюджетов.