Капсулу с посланием современным мурманчанам извлекли в 14.05!

Сегодня 04 октября 2017 года. Ассоциация "Диабет" по-прежнему находится в простое в ожидании допуска к своей собственности. Прокуратуры, полиции, Росгвардия, Президент России в полном бездействии по д

Степан

А путь к вере всегда должен быть тернистый, только через испытания и трудности можно познать себя и через преодоление прийти к Богу. Так что пусть эта дорога остаётся в колдобинах и ямах...