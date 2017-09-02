Капуста белокочанная, фотоаппараты и услуги железнодорожного транспорта – лидеры Мурманской области по росту цен

По данным Мурманскстата, в январе-июле 2017 года инфляция в Мурманской области сложилась на уровне 102,5% к декабрю предыдущего года (в 2016 году – 103,9%), что выше среднероссийского уровня на 0,1 процентного пункта (102,4%).

Продовольственные товары с начала года подорожали в среднем на 2,5% (по России – на 2,4%). Цены на непродовольственные товары увеличились на 2,7%, платные услуги населению – на 2,4% (по России, соответственно, на 1,4% и 3,6%).

Рост цен на продовольственные товары в первую очередь обусловлен удорожанием отдельных видов овощной продукции, фруктов и цитрусовых. За семь месяцев т.г. капуста белокочанная свежая подорожала в 2,6 раза, лук репчатый - в 2 раза, морковь – в 2,1 раза, картофель - в 1,9 раза, свекла столовая – в 1,4 раза, фрукты и цитрусовые - на 10,6%. Помимо них существенное увеличение цен отмечено на сливочное масло (на 9,6%), овощные консервы (на 6,6%), соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы и масло оливковое (на 5,3%), печень говяжью (на 4,3%), молоко и молочную продукцию (на 3,8%), изделия мучные кондитерские (на 3,7%), кофе (на 3,2%), мороженое (на 3,1%).

При этом в январе-июле наблюдалось снижение цен на огурцы (в 2,3 раза), яйцо куриное (на 26,1%), помидоры (на 23,3%), чеснок (на 20,4%), крупы и бобовые (на 9,9%), сахар (на 8,2%), подсолнечное масло (на 7,6%), мясо птицы (на 7,5%), рыбу охлажденную (на 5,4%), пшеничную муку (на 3,0%).

Из числа непродовольственных товаров наибольшее увеличение стоимости зарегистрировано на фотоаппараты (на 7,0%), топливо моторное (на 6,4%), ювелирные и табачные изделия (на 5,5%), обувь резиновую (на 5,3%), бельё для детей ясельного возраста (на 4,6%), галантерею и металлическую посуду (на 4,4%), парфюмерно – косметические товары (на 4,0%), часы, обувь кожаную, текстильную и комбинированную (на 3,9%), велосипеды и товары для животных (на 3,7%), печатные издания и спички (на 3,6%), трикотажные изделия (на 3,5%), ткани (на 3,3%), ковры и ковровые изделия (на 3,1%).

Из числа платных услуг населению услуги железнодорожного транспорта подорожали на 27,6%, услуги почтовой связи - на 15,8%, городского пассажирского транспорта - на 10,4%, прачечных - на 7,6%, услуги проводного вещания – на 7,4%, услуги в сфере зарубежного туризма – на 5,7%, медицинские – на 4,8%, обрядовые – на 4,7%, ветеринарные услуги – на 3,3%, услуги правового характера – 3,2%.

Стоимость услуг профессионального обучения снизилась на 5,1%.