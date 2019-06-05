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Мурманская область. Арктика05.06.19 08:10

Капуста белокочанная, спички и услуги правового характера - апрельские рекордсмены по росту цен

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-апрель и оценке основных показателей за январь-июнь 2019 года.

Как сообщает ведомство, в апреле текущего года инфляция в Мурманской области сложилась на уровне 102,4% к декабрю предыдущего года (в 2018 году – 101,4%), что выше среднероссийского уровня на 0,3 процентного пункта (102,1%).

Продовольственные товары с начала года подорожали на 3,7% (по России – на 3,1%). Цены на непродовольственные товары увеличились на 1,3% (что соответствует среднероссийскому показателю), платные услуги населению – на 2,2% (по России - на 1,7%).

Рост цен на продовольственные товары в первую очередь обусловлен сезонным удорожанием отдельных видов плодоовощной продукции. За четыре месяца текущего года капуста белокочанная подорожала в 1,9 раза, помидоры – 1,6 раза, лук репчатый – в 1,4 раза, морковь – в 1,3 раза, бананы, свекла и виноград – в 1,2 раза, чеснок и яблоки – на 14%, лимоны – на 13%, груши – на 12%, картофель – на 10%.

Кроме того, увеличение цен отмечено на муку пшеничную (на 8%), консервы фруктово-ягодные и овощные и чай (на 4%), макаронные и крупяные изделия, кондитерские изделия, хлеб и хлебобулочные изделия, масло и жиры, молоко и молочную продукцию, рыбопродукты, орехи и мороженое (на 3 %), сахар, колбасные изделия и продукты из мяса и птицы, варенье, джем, повидло (на 2%).

Снижение цен в апреле текущего года наблюдалось на апельсины (на 18%), яйца (на 8%), огурцы (на 6%) и свинину (на 2%).

Из числа непродовольственных товаров наибольшее увеличение стоимости зарегистрировано на спички (на 9%), печатные издания (на 6%), товары для животных, парфюмерно-косметические товары, перевязочные материалы (на 4%), нитки, медикаменты и медицинские товары, табачные и чулочно-носочные изделия и моющие и чистящие средства (на 3%), ювелирные изделия, стеклянную, металлическую посуду и предметы домашнего обихода, бумажно-беловые товары, белье постельное, строительные материалы, школьно-письменные и канцелярские принадлежности (на 2%).

Стоимость телерадиотоваров и фотоаппаратов снизилась на 2%.

Из числа платных услуг населению услуги правового характера подорожали на 10%, проезд в городском пассажирском транспорте – на 7%, ветеринарные услуги на 5%, услуги банков – на 4%, экскурсионные услуги, услуги гостиниц и прочих мест проживания, медицинские услуги, посреднические и прочие услуги – на 3 %, жилищно-коммунальные и бытовые услуги, услуги связи и дошкольного воспитания, перелёт воздушным транспортом – на 2%.

При этом проезд в железнодорожном транспорт подешевел на 4%.

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