Капуста дорожает, а цены на куриные яйца снизились на 1%

В Мурманской области с 29 января по 4 февраля текущего года отмечено увеличение цен на белокочанную капусту (на 1,7%), картофель (на 1,5), яблоки (на 1,4), сахарный песок (на 1,3), репчатый лук (на 0,9%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период средняя цена на куриные яйца снизилась (на 1,0%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.