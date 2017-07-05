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Мурманская область. Арктика05.07.17 08:51

«Карал!», - кричит Минэкономразвития, или Численность трудоспособного населения России в ближайшие годы будет сокращаться на 1 млн человек в год

Об этом говориться  в «Основных направлениях деятельности правительства до 2018 года». В документе подчеркивается, что сложившаяся демографическая ситуация ограничивает темпы экономического роста и увеличивает нагрузку на пенсионную систему. В Минэкономразвития подсчитали, что к 2020 году численность населения России трудоспособного возраста может снизиться до 80,6 млн человек с 83,7 млн человек в 2016 году. «В этих условиях потери в темпах прироста ВВП могли бы составить в среднем 0,4-0,5 процентного пункта в год», - сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства

Превысить к 2020 году среднемировые темпы роста экономики (3%) станет возможным в случае повышения производительности труда, считают в Минэкономразвития. Для этого ведомство готовит паспорт приоритетного проекта по поддержке занятости. Проект будет рассчитан до 2025 года, его утверждение запланировано на 1 сентября. В документ могут быть включены такие меры по поддержке занятости, как новые налоговые льготы для работодателей, создание специальных институтов развития в регионах и отказ от бумажных трудовых книжек.

Опрошенные газетой эксперты утверждают, что повышения одной только производительности труда для ускорения темпов экономического роста недостаточно. В нынешних демографических условиях России по-прежнему необходим приток мигрантов.

«Сокращение трудоспособного населения происходит не только в России, но и в Европе, США, Японии. Там эта потеря компенсируется за счет привлечения иностранной рабочей силы. Только благодаря ей удается сохранить ВВП на должном уровне. Мы по количеству мигрантов очень отстаем от остальных стран», - заявил «Известиям» главный экономист БКС Владимир Тихомиров. При этом он отметил, что сегодня в России наблюдается рост производительности труда, хоть и небольшой.

Замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов полагает, что экономический рост можно ускорить и с помощью более активного использования труда инвалидов и домохозяек.

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