Карандаши с сюрпризом не дошли до сидельца колонии строгого режима

Сотрудники отдела безопасности ревдинской исправительной колонии строгого режима № 23 при досмотре посылки, поступившей на имя осуждённого от жительницы Териберки, обнаружили два свёртка из фольги с веществом бежевого цвета, искусно спрятанные в простых карандашах со стирательной резинкой.

К досмотру посылки были привлечены инструктор-кинолог со специальной собакой, которая своим поведением обозначила, что в свёртках может находиться наркотическое вещество.

По факту происшествия в учреждение были вызваны сотрудники полиции. Изъятое вещество передано на экспертизу. Проводится проверка.