Мурманская область. Арктика15.03.19 07:45
Карандаши с сюрпризом не дошли до сидельца колонии строгого режима
Сотрудники отдела безопасности ревдинской исправительной колонии строгого режима № 23 при досмотре посылки, поступившей на имя осуждённого от жительницы Териберки, обнаружили два свёртка из фольги с веществом бежевого цвета, искусно спрятанные в простых карандашах со стирательной резинкой.
К досмотру посылки были привлечены инструктор-кинолог со специальной собакой, которая своим поведением обозначила, что в свёртках может находиться наркотическое вещество.
По факту происшествия в учреждение были вызваны сотрудники полиции. Изъятое вещество передано на экспертизу. Проводится проверка.
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