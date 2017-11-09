Караул, грабят в Апатитах!

В отдел полиции города Апатиты обратился мужчина, заявив, что его у дома по ул. Жемчужная ограбил неизвестный.

На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские. Опросив потерпевшего, сотрудники полиции установили, что мимо него проходил молодой человек, который неожиданно остановил северянина и путем угроз заставил отдать имеющуюся при себе наличность. Присвоив деньги, злоумышленник с места происшествия скрылся. По словам жертвы преступления, ему был причинён материальный ущерб на сумму свыше 6 тысяч рублей.

Потерпевший описал злоумышленника и указал, куда тот убежал, однако установить по горячим следам подозреваемого не удалось.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили, что хищение совершил ранее многократно судимый, в том числе за грабеж, 42-летний мужчина. Подозреваемый был задержан по ориентировке сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии. В ходе обыска похищенное при нём не обнаружили, деньги подозреваемый уже успел потратить на личные нужды.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция статьи за данное преступление – лишение свободы на срок до 4 лет. Подозреваемый находится под домашним арестом.