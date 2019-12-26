Карл Брюллов - художник, умеющий писать всё

В Городской детской библиотеке «Мир Детства» города Снежногорска прошла литературно-художественная композиция «Художник, умеющий писать всё». Библиотечная встреча была посвящена 220-летию со дня рождения Карла Брюллова - русского художника, живописца, монументалиста, представителя классицизма и романтизма.

Вниманию шестиклассников школы № 269 была представлена презентация, повествующая о жизни и творчестве великого мастера кисти. Ребята узнали интересные факты биографии живописца, познакомились с его полотнами. О некоторых картинах узнали подробную, историческую информацию. Сопровождалась увлекательная презентация музыкой в исполнении золотых голосов Италии: Лучано Паваротти, Хосе Каррераса, Пласидо Доминго. А литературным дополнением стали произведения Александра Пушкина и Евгения Баратынского.

Школьники полистали книжные издания о живописи, художниках, зодчих. Данная встреча прошла онлайн-трансляцией в рамках проекта «Культурного стриминга» на базе портала «Культура.РФ». Запись мероприятия представлена в сообществе «ЦБС mix» в социальной сети «ВКонтакте».