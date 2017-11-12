По итогам девяти месяцев 2017 года в Мурманской области было выпущено более 148,8 тысячи карт национальной платежной системы «Мир». Это позволило данной системе практически с нуля, за январь-сентябрь текущего года, занять более 9% соответствующего рынка, потеснив традиционных лидеров. При этом национальная платежная система «Мир» продолжает сохранять высокий потенциал к дальнейшему росту (в том числе в рамках кобейджинговых проектов с «UnionPay» и «JCB»).

В Мурманской области за девять месяцев 2017 года держателями карт «Мир» совершено почти 900 тысяч операций по оплате товаров и услуг, из них только в сентябре – около 350 тысяч. Это свидетельствует о том, что карта «Мир» становится популярной у северян. Средний чек в POS-терминалах с начала года также увеличился: если в январе текущего года жители региона по карте тратили в среднем 250 рублей на одну покупку, то в сентябре – уже 600 рублей, сообщило Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.