«Карта предпенсионеров» - предприниматели решили торговаться с правительством

Ведущие бизнес-объединения - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата (ТПП) и «Опоры России» - просят премьера РФ Дмитрия Медведева учесть мнение бизнеса в подготовке пенсионной реформы.

В проекте письма Д. Медведеву (будет отправлено на этой неделе) президенты трёх бизнес-объединений - РСПП Александр Шохин, ТПП Сергей Катырин и «Опоры России» Александр Калинин - от лица Координационного совета предпринимательских союзов просят главу правительства поручить рассмотреть и учесть их предложения при подготовке пенсионной реформы. Предприниматели считают, что повышение пенсионного возраста на 5 лет для женщин и мужчин может привести к «снижению доходов граждан, росту уровня безработицы как в целом по стране, так и лиц предпенсионного возраста», пишет «Коммерсант».

Несмотря на то, что часть этих предложений уже высказывалась, а курирующий вопрос вице-премьер Татьяна Голикова уже успела назвать идею снизить соцплатежи вдвое «беспрецедентно наглым»,- в письме выражена объединенная позиция предпринимателей всех категорий бизнеса, от микро и малого до крупных промышленных групп. Татьяна Голикова называла снижение страховых взносов для предпенсионеров невозможным: ссылаясь на закон, она напомнила, что страховые взносы в Пенсионный фонд - это возмездные платежи, которые формируют будущую пенсию.

Бизнес же настаивает на введении «льготного тарифа» в Пенсионный фонд для предпенсионеров (за 5 лет до выхода на пенсию) 10-12% вместо 22%, аргументируя идею тем, что «подобный механизм» уже есть в Налоговом кодексе для компаний-участников «Сколково», резидентов ТОР и особых экономических зон. Предприниматели предлагают снизить и тариф в Фонд социального страхования для предпенсионеров, прошедших диспансеризацию - с 2,9% до 2,5%. Затраты при введении обязанности ежегодно предоставлять предпенсионерам 2 дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением зарплаты работодатели оценили в 30 млрд рублей.

Не обошёл бизнес и вопрос господдержки работодателей, которые вкладывают свои деньги в развитие профессионального образования. Эта поддержка, считают они, должна быть активной - в частности, необходимо вывести из-под налогообложения затраты на образовательные проекты (учебные центры, материальную базу, методики, учебники и так далее). Поправки к Налоговому кодексу предлагают отнести такие траты на расходы (с целью уменьшения налога на прибыль) с коэффициентом 1,5.

В письме работодатели поддерживают идею региональных программ по субсидированию занятости предпенсионеров. Механизм их финансирования, считают они, должен быть аналогичным антикризисным программам занятости в регионах. Размер субсидии не должен быть меньше МРОТ на работника (сейчас 11,2 тысячи рублей). Увеличенный же размер пособия по безработице для предпенсионеров бизнес хочет сделать временной мерой, усмотрев в этом элемент дискриминации по возрасту.

«Мы выполняем поручение президента Владимира Путина - представить экономические стимулы для бизнеса - и считаем, что правительство и Госдума должны на это отреагировать», - говорит Александр Калинин.

«Хотелось бы серьёзно снизить размер взносов, наполовину и больше, чтобы очень серьёзно заинтересовать работодателей в сохранении возрастных работников. Но необходимо подсчитать размер выпадающих доходов, чтобы принять взвешенное решение о размере взносов», - заявил изданию Сергей Катырин.

Обеспокоены работодатели и подготовкой ответственности за необоснованный отказ в приёме на работу и увольнение предпенсионеров. Так, в ТПП считают «правильным прибегать к этой мере в самую последнюю очередь, когда все остальные возможности полностью исчерпаны».