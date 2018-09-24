Картина «Подводник – 1943» передана в фонды Мурманского областного краеведческого музея

В Мурманском областном художественном музее состоялась научно-практическая конференция «Современное изобразительное искусство Северо-Запада России», приуроченная к открытию выставки произведений художников Северо-Запада «Российский Север».

На торжественном открытии конференции выступили председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов и первый Секретарь Всероссийской творческой организации «Союз художников России», народный художник РФ, действительный член Российской Академии художеств, член Президиума Российской Академии художеств, Лауреат премии правительства РФ, профессор Николай Боровской.

В конференции приняли участие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Сыктывкара, Петрозаводска, Кирова, Вологды и Мурманска.

Доклады были посвящены вопросам современного развития изобразительного и декоративно-прикладного искусства Северо-Запада России.

В рамках открытия выставки «Российский Север» Мурманский областной краеведческий музей получил подарок. Секретарь ВТОО «Союз Художников России» по Север-Западному федеральному округу РФ, народный художник РФ, профессор Северного (Арктического) Федерального Университета им. М.В. Ломоносова Георгий Елфимов передал в фонды музея картину «Подводник – 1943». Это автопортрет отца, Александра Прокопьевича Елфимова. Работа посвящена подводникам Северного флота. Символично, что дар сделан в преддверии празднования 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, который будет отмечаться в 2019 году. В рамках юбилейной даты в музее будет открыта выставка, в которой картина займет почетное место.