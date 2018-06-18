Картофель, запеченный с рыбой и луком, приготовленный поваром в оленегоской колонии-поселении во время конкурса, высоко оценило жюри

В профессиональном училище оленегорской колонии-поселения № 24 состоялся конкурс профмастерства среди осуждённых, обучающихся по специальности «повар». На кулинарный поединок вышли пять начинающих поваров. Состязание проводилось в два этапа - теоретический и практический.

Что такое меланж и льезон, от чего зависит консистенция каши, в каком порядке обрабатывают картофель и варят овощи – на эти и другие вопросы требовалось ответить конкурсантам прежде, чем приступить к приготовлению блюд.

Практическая часть конкурса требовала от участников сноровки, фантазии и немалого мастерства. По правилам кулинарного состязания, повара должны были из одинакового для каждого участника набора продуктов приготовить своё блюдо. Причём, сделать это с соблюдением правил нарезки продуктов, соединения ингредиентов, применением вкусовых добавок и приправ.

Жюри конкурса, состоящее из преподавателей училища и сотрудников учреждения, оценивали вкусовые качества всех конкурсных блюд, их эстетическое оформление, соблюдение всех требований к технологии приготовления пищи.

По словам членов жюри, все блюда получились очень вкусными и аппетитными. Но всё же пальма первенства была отдана одному из поваров. Им стал осуждённый, который приготовил картофель, запеченный с рыбой и луком и икру свекольную с томатом.

Все участники конкурса были награждены дипломами и небольшими призами.