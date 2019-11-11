Первый заместитель стал генеральным директором АО «Апатит»ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Путь мужчины, или Когда наступает болото
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика11.11.19 10:45

Каша - матушка наша

Так говорили раньше в народе. И были правы, так как в России рост цен на свежие овощи вынуждает покупателей отказываться от этой продукции. Альтернативой для покупателей стали крупы, реализация которых растёт.

За период с июля 2018 по июнь 2019 года потребление россиянами свежих овощей и картофеля снизилось на 4,8% в годовом выражении. Об этом говорится в исследовании «GfK», пишет «Коммерсант». В частности, продажи томатов в натуральном выражении сократились на 3,1%, в деньгах - на 2,7%. Потребление огурцов снизилось на 1,4% в натуральном и выросло на 0,1% в денежном выражении. По данным «GfK», на эти категории пришлось 44,5% рынка, годовой оборот которого в компании оценили в 334,4 млрд рублей.

Продажи картофеля в натуральном выражении снизились на 5,8%, репчатого лука - на 3,2%, сладкого перца - на 6,9%, капусты - на 12,3% год к году. В денежном выражении потребление картофеля и перца сократилось на 2,8% и 1,6%, продажи лука и капусты росли на 12,5% и 6,3% соответственно. В «GfK» уточнили, что это самые актуальные данные по категории на данный момент.

Специалисты данные тенденцию связывают с относительно высокими ценами на свежие овощи. Как подсчитали в компании, с докризисного 2014 года продукция в среднем подорожала на 22% - до 56 рублей за 1 кг. В результате покупатели переключаются, в частности на крупы.

Это косвенно подтверждается данными «Nielsen». По подсчетам компании, продажи круп в натуральном выражении в июне 2018 - июле 2019 года росли на 1,3%, а в деньгах - на 9,1%.

Между тем производители пока тенденцию не замечают и продолжают наращивать выпуск овощей, чтобы замещать импорт.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Сергей
07.11.19 22:41
Не хочу никого обидеть, но подобные операции (т.н. "вытягивание" костей) давно и успешно - бесплатно - по квотам (надо просто немного подвигаться маме для ее получения) делают в РНЦ "Восстановительная
Комментарий к новости:Поможем Данилу Зобнину стать супергероем
Екатерина
01.11.19 21:37
Батареи холодные,в квартире холодно, ребенок болеет сопли,в школу ходим далеко мёрзнет придем домой и там холодно. За что платим не понятно. Когда будет тепло? Гвардейская 11, квартира 27.
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Ольга Лукичева
27.10.19 18:26
Уточнение: "Исследователь гордится своей последней находкой - неизвестной и неизданной до сегодняшнего дня повестью". Повесть "Завтра вылетаем" была опубликована на Колычевском сайте в 2013 году, ТОЛ
Комментарий к новости:В день 60-летия Николая Колычева его поклонники узнали о забытой его повести
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире16:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиВ магазинах Мурманской области отмечается увеличение цен на пастеризованное и стерилизованное цельное молоко-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 19 копеек, евро – на 5 копеек-PRO Энергетику279 суток - на Кольской АЭС завершилась ремонтная кампания-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 11 ноября-PRO Нефть и газСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ-PRO ЗаконыКапремонт старых домов собираются проводить за счёт владельцев квартир и в рамках софинансирования
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
03.11.19: Оптимизация здравоохранения во многих регионах была проведена неудачно, заявила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова. Как Вы на это откровение чиновника реагируете?Проголосовало: 487 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика