Мурманская область. Арктика11.09.19 07:15
Напомним, Нива ГЭС-3 начали строить ещё в конце 1930-х годов, паузу в строительстве сделали на время Великой Отечественной войны. Станция эта уникальна: её машинный зал расположен в недрах скалы, на глубине
76 метров от поверхности.
Нива ГЭС-3 является нижней ступенью каскада Нивских ГЭС, расположена в
5 км от Кандалакшской губы Белого моря. Установленная мощность Нива ГЭС-3 — 155,5 МВт.
Каскад Нивских ГЭС начинает сброс воды
Каскад Нивских ГЭС филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» с 11 сентября начнёт сброс вод.
С 30 сентября по 4 октября будет выполнена полная остановка водосброса Нива ГЭС-3. Паузу в работе сделают для проведения подводного осмотра гидротехнических сооружений.
Напомним, Нива ГЭС-3 начали строить ещё в конце 1930-х годов, паузу в строительстве сделали на время Великой Отечественной войны. Станция эта уникальна: её машинный зал расположен в недрах скалы, на глубине
Нива ГЭС-3 является нижней ступенью каскада Нивских ГЭС, расположена в
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