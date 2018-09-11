Кассация направила дело в отношении КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск и группой компаний ООО «Североморскжилкомхоз» на пересмотр в первую инстанцию

4 сентября 2018 года Арбитражный суд Северо-Западного округа своим постановлением отменил решение первой и апелляционной инстанций по делу о нарушении антимонопольного законодательства комитетом по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск, выразившегося в заключении КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск и хозяйствующими субъектами - группой компаний ООО «Североморскжилкомхоз» устного антиконкурентного соглашения.

Напомним, что по итогам рассмотрения дела, Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области установило, что реализация такого соглашения привела к необоснованному росту размера платы за содержание и ремонт жилых помещений многоквартирных домов ЗАТО г.Североморск, повлекла ограничение в доступе на товарный рынок по управлению многоквартирными домами иных управляющих организаций на территории Североморска, а также способствовала преимущественному выходу на данный товарный рынок группе компаний ООО «Североморскжилкомхоз».

Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск и группа компаний ООО «Североморскжилкомхоз» (4 управляющих компании) признаны нарушившими пункты 1 и 4 статьи 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Однако КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск и группа компаний ООО «Североморскжилкомхоз» обжаловали решение антимонопольного органа в суде, выиграв первую и апелляционную инстанции. А кассационная инстанция своим постановлением от 4 сентября 2018 года подтвердила правомерность позиции антимонопольного органа.

Решение двух инстанций были отменены, дело перенаправлено в первую инстанцию для повторного рассмотрения дела.