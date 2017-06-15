Кассация поддержала Мурманское УФАС России в споре с ООО «Тамарикс Лоджистикс»

Арбитражный суд Северо-Западного округа подтвердил правомерность вынесенного Мурманским УФАС России решения в отношении ООО «Тамарикс Лоджистикс» по делу об установлении обществом необоснованно высокого тарифа на терминальные услуги по временному хранению транспортного средства на территории зоны таможенного контроля.

Напомним, что в апреле 2015 года Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области признало ООО «Тамарикс Лоджистикс» нарушившим требования Закона о защите конкуренции.

Дело в отношении общества было возбуждено по заявлению гражданина, обратившегося в антимонопольный орган с жалобой. Как следовало из заявления, гражданин ввёз на территорию Российской Федерации мотоцикл через автомобильный пункт пропуска «Лотта». Для прохождения таможенных процедур транспортное средство было размещено на территории склада временного хранения ООО «Тамарикс Лоджистикс». По окончании таможенного транзита гражданин оплатил Обществу сумму в размере 8000 рублей за сутки.

Изучив материалы дела, комиссия Мурманского УФАС установила, что ООО «Тамарикс Лоджистикс» использовало тариф на услуги склада временного хранения без учёта габаритов транспортных средств. Для размещения одного транспортного средства Обществом была принята площадь стояночного места в размере 100 кв. м: 25 м в длину и 4 м в ширину. К слову, максимальная длина автопоезда в составе тягача и прицепа (полуприцепа) равняется 20 м.

В соответствии с действующим законодательством, габариты стояночного места для мотоциклов (с учётом минимально допустимых зазоров безопасности) составляют 5,3 x 2,5 м (площадь — 13,25 кв.м). Следовательно, Обществом, при установлении тарифа на услугу по хранению транспортного средства из расчета площади стояночного места 100 кв. м, не были учтены различные категории и габариты транспортных средств.

С учётом имеющихся данных о затратах общества, Мурманским УФАС России было установлено, что для владельцев легковых автомобилей и мотоциклов с габаритами места 5,3 x 2,5 стоимость стояночного машино-места должна составлять 1170 рублей за сутки.

В связи с тем, что положение ООО «Тамарикс Лоджистикс» признано доминирующим на рассматриваемом товарном рынке услуг, его действия были квалифицированы как нарушение части 1 статьи 10 закона «О защите конкуренции».

Не согласившись с выводами антимонопольного органа о нарушениях, ООО «Тамарикс Лоджистикс» обратилось в Арбитражный суд Мурманской области с заявлением о признании незаконным решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области.

Суд первой инстанции удовлетворил заявление Общества: оспариваемое решение Мурманского УФАС России признано незаконным и отменено.

Антимонопольный орган не согласился с выводами суда и обратился за обжалованием в 13 арбитражный апелляционный суд. Апелляционная инстанция оставила решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.

Не согласившись с данными судебными актами, Управление обратилось в Арбитражный суд Северо-Западного округа, который, в свою очередь, постановил отменить решения Арбитражного суда Мурманской области и Тринадцатого арбитражного апелляционного суда и, как следствие, подтвердил правильность выводов территориального антимонопольного органа.