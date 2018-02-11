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Мурманская область. Арктика11.02.18 13:15

Кастрюля в руках жены – страшное оружие во время ссоры

В дежурную часть Мурманска поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что из квартиры, расположенной в доме по улице Гагарина, госпитализирован 41-летний мужчина. Врачи квалифицировали телесные повреждения, в виде перелома теменной кости, открытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, как повлекшие тяжкий вред здоровью.

Полицейские, опросив потерпевшего, выяснили, что его избила супруга. Мужчина пояснил, что между ними произошёл словесный конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры жена схватила на кухне кастрюлю и нанесла ею несколько ударов по голове потерпевшего.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску установили подозреваемую (1981 года рождения) и доставили её в отдел полиции. В содеянном она призналась. Ранее женщина неоднократно привлекалась к уголовной ответственности, в том числе за аналогичное преступление.

Следователем отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

 

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