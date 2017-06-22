Казачество на Мурмане – историю передаём детям

На базе МБУК «Туломский сельский дом культуры» атаман Туломского станичного казачьего общества Андрей Ростовцев совместно с директором МБУК «Туломская модельная сельская библиотека» Юлией Филатовой провели познавательную программу про историю и традиции казачества для ребят летнего лагеря при Туломской средней общеобразовательной школе.

Юлия Александровна представила ребятам историю всего российского казачества с самых давних времён. Продолжил Андрей Владимирович, который рассказал о казачестве, которое появилось на Кольском полуострове достаточно давно. В опубликованном в 1951 году М.Н. Тихомировым «Соловецком летописце» второй половины XVI века рассказывается о нападении в 1591 году «свийских немецких людей» на Кольский острог. А защищали острог стрелки и казаки во главе с государевым воеводой Загрязским В.Ф.

Атаман рассказал также о традиционном укладе жизни казаков, об их отношении к детям, женщинам и пожилым людям.

В планах Андрея Владимировича создать целую серию таких познавательных программ о казачестве для разных возрастов: от дошкольников до юношества. Эта инициатива позволит расширить представление о казачестве нашего края и его роли в развитии региона.