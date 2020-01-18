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Мурманская область. Арктика18.01.20 10:25

«Каждая тонна рыбы – удар по врагу» - мурманские рыбаки – фронту

К 75-летию Победы над фашизмом Росрыболовство начинает серию публикаций о труде и подвигах работников рыбохозяйственной отрасли в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Росрыболовства.

В годы Великой Отечественной войны рыбопромышленная отрасль продолжала работать. Было принято стратегическое и необходимое решение – возобновить лов рыбы в военных условиях.

За первые три года войны благодаря рыбакам Мурмана на фронт и в промышленные центры страны было отправлено около 85 тысяч тонн рыбы, 750 тонн рыбьего жира, 3,64 млн банок консервов.

Это весомый вклад для работы в непростых условиях. Все исправные мурманские суда вошли в состав Северного военно-морского флота, а почти все опытные рыбаки ушли на фронт. Рыбной ловле учились подростки, женщины и инвалиды, вернулись к работе рыбаки-пенсионеры. Пришлось менять всю систему промысла: ловить в новых районах, в том числе ночью – без радиосвязи. В 1941 году было разрешено рыбачить в 12 квадратах моря, что составляло 1% довоенной площади лова. В 1942 году площадь промысла по просьбе рыбаков увеличили до 38, а в 1943-м - до 65 квадратов. Если вначале на промысле траулеры держались разрозненно, то потом стали собираться небольшими группами, чтобы в случае нападения противника помочь друг другу.

Приходилось решать и другие задачи, которые не возникали в мирное время. В начале 1942 года в Мурманске закончился уголь для рыбопромысловых судов. Один из старых капитанов вспомнил, что на угольной базе при бункеровке в мирное время куски угля падали в воду. Проверили дно на наличие запасов и начали выбирать уголь со дна Кольского залива. Поднятые 3 тыс. тонн угля позволили траулерам сделать 13 рейсов и добыть более 1000 тонн рыбы. Часть улова передали войскам Карельского фронта и Северному флоту, а часть 29 января 1942-го мурманчане послали в блокадный Ленинград. В первом эшелоне ленинградцам отправили 100 тонн соленой трески, 52 тонны сельди, 37 тонн семги и 7,5 тонн рыбьего жира.

Ремонтную базу для рыболовных судов пришлось создавать в войну заново, так как судоремонтный завод стал обслуживать военный флот. Подыскивали, оборудовали и утепляли помещения, восстанавливали брошенные станки, подбирали кадры. В декабре 1941 года во время бомбардировки пострадал токарный участок, сгорели соседние помещения. После этого судоремонтные мастерские решили рассредоточить. Часть оборудования оставили на старом месте, на территории рыбного порта, другую – отправили на западную сторону залива. Рассчитывали, если немцы выведут из строя одну мастерскую, то другая сможет продолжить работу. Утром 30 июня 1942 года в механический цех судоверфи попали сразу четыре бомбы. Большую часть крыши словно ветром сдуло, многих ранило. Но уже через час после налета сверху натянули брезент, и станки снова заработали. За время войны судоремонтники восстановили 35 мотоботов и 14 парусников.

В 1942 году рыбопромысловый флот добыл 8,6 тысячи тонн рыбы, то в 1943 году почти в четыре раза больше – 3,274 тысячи тонн рыбы. Общий улов в 1944 году вырос ещё в два раза к предыдущему году. Восемь траулеров выловили больше, чем по 3 тысячи тонн. В их числе «Ерш» - 3,86 тысячи тонн, «Чайка» - 3,6 тысячи тонн, «Акула» - 3,56 тысячи тонн, «Иртыш» - 3,42 тысячи тонн, «Профинтерн» - 3,4 тысячи тонн.

Командующий Северным военно-морским флотом, адмирал Арсений Григорьевич Головко писал в те дни рыбакам Мурмана: «Моряки Севера гордятся вашими успехами. Каждая тонна рыбы – удар по врагу. Особо отмечаем, что эти успехи достигнуты в условиях войны и при противодействии противника на море».

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