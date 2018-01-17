Каждое третье преступление в Мурманской области совершается северянами в состоянии алкогольного опьянения

Прокуратурой Мурманской области проанализировано состояние преступности в Мурманской области за январь-декабрь 2017 года. За этот период всего зарегистрировано 12773 преступления, что на 2288 или 15,2% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось на 20,9%, их удельный вес уменьшился на 1,2% и составил 16,4%.

Количество убийств (с покушениями) уменьшилось на 13,5%.

На 21,3% снизилось число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Количество лиц, здоровью которых причинён тяжкий вред, снизилось на 3,2%, число лиц, погибших в результате преступных посягательств, снизилось на 10,9%.

На 18,1% сократилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

Число преступлений экономической направленности снизилось на 11,8%.

Число зарегистрированных преступлений коррупционной направленности увеличилось на 1%.

Количество мошенничеств уменьшилось на 18,9%, краж – на 20,8%.

На 46,3% снизилась преступность среди несовершеннолетних. Удельный вес подростковой преступности составил 4% (как и в среднем по Российской Федерации).

Анализ социально-криминологической характеристики преступности свидетельствует об уменьшении на 12,2% числа преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, и уменьшении их удельного веса (63,8%).

Каждое третье преступление совершается лицами в состоянии алкогольного опьянения, а почти треть преступлений – ранее судимыми лицами.