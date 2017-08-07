Каждый четвёртый россиянин считает, что кризиса в экономике страны нет

Проведенный фондом «Общественное мнение» опрос показал, что число россиян, которые считают, что в России сейчас продолжается экономический кризис, сократилось на 10% по отношению к показателю августа прошлого 2016 года. Год назад 75% опрошенных жителей РФ говорили о кризисе в стране.

Респондентам фондом был задан вопрос о том, какие они видят проявления кризиса в России. В своих ответах опрошенные назвали признаками тяжёлой экономической ситуации в стране рост цен, повышение тарифов, общее снижение уровня жизни жителей, а также спад в экономике в целом.

25% респондентов в то же время считает, что кризиса в экономике России нет.

Из тех респондентов, кто признаёт наличие кризисных явлений в экономике страны, 18% считают, что через год кризис в России будет сильнее, чем в настоящее время. 8% - что его проявления уменьшатся, а 2% - что он совсем закончится.