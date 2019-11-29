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Мурманская область. Арктика29.11.19 14:16

Каждый по-своему понимает цифровизацию и движется к ней «своим путём» - СПП МО

В Мурманске прошло заседание комиссии по цифровой экономике Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области (СПП МО).

Цифровизация – одно из наиболее актуальных направлений современного развития отраслей экономики. На сегодняшний день активно внедряются новейшие решения, создаются цифровые сервисы, как на уровне предприятий, так и на уровне органов госуправления.

Темами очередного заседания комиссии СПП МО по цифровой экономике, прошедшего на базе Мурманского филиала ПАО «Ростелеком», стали вопросы цифровизации региона, биометрия, как новый инструмент идентификации граждан, и вопросы подготовки кадров для цифровизации.

Как отметил и.о. председателя комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области Александр Карельский, в регионе сейчас активно идет процесс цифровизации. Так, в Мурманской области утверждены региональные проекты «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность» и «Цифровое государственное управление». Идёт работа по созданию единых электронных платформ для органов власти, работа по подготовке кадров для информационной безопасности, активно обучаются государственные и муниципальные служащие.

Собравшиеся отмечали, что на текущий момент важно установить конструктивный диалог между всеми участниками процесса цифровизации, ведь каждый по-своему понимает цифровизацию и движется к ней «своим путём». В связи с этим было решено очередное заседание комиссии провести в формате круглого стола, который соберёт на своей площадке представителей региональных предприятий – лидеров внедрения новых информационных технологий на производстве, а также представителей образовательных организаций и органов власти.

Как для бюджетных, так и коммерческих организаций актуальным вопросом является вопрос кадров при построении цифровой экономики. Основной проблемой здесь остаётся общая для всего нашего региона проблема оттока молодых кадров. Также существует определенный разрыв между системой образования и ожиданием работодателей. Необходимо в самое ближайшее время сформировать перечень компетенций, необходимый для работы на современном производстве, и внедрить обучение по данным компетенциям в образовательный процесс. Это вопрос комиссия в расширенном составе также обсудит в рамках предстоящего  круглого стола.

Ещё одной темой заседания стал относительно новый инструмент идентификации личности – биометрия. Биометрия – это система распознавания человека по его определенным физическим характеристикам. Сейчас в концепции развития информационных технологий  биометрические данные используются в качестве формы управления доступом и контроля идентификации. Как отмечали участники заседания, к сожалению, не всегда технические нововведения позитивно воспринимаются в обществе.  Уже сейчас важно, чтобы биометрия не казалась инструментом контроля, а расценивалась как положительный инструмент, например, как средство дополнительной безопасности при заключении финансовых сделок или как более удобное и оперативное средство идентификации личности при обращении за государственными услугами или при чрезвычайных происшествиях и т. д. По итогам обсуждения участники пришли к мнению, что необходимо совместно проработать вопрос популяризации биометрии и распространения информации среди населения региона.

 

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