В столице Кольского Заполярья состоялся III дискуссионный клуб «Малые города – большие возможности». Участники из Мурманской области, гости из Финляндии и Норвегии обсуждали международные практики в сфере формирования комфортной городской среды в Арктике.

Работу клуба открыл заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора. «Мы регулярно обсуждаем актуальную повестку, связанную с возможностями наших малых городов. Важнейший вопрос для каждого из присутствующих, – каким образом сделать наши города комфортнее, современнее при бережливом отношении к финансовым и природным ресурсам. Это очень важный вызов для нас. Каждый северный город может стать комфортным, у каждого населённого пункта свой путь к этому», – сказал Евгений Никора.

Вице-губернатор также отметил, что актуальным для всех арктических территорий, в том числе и зарубежных, является тема учёта мнения и потребностей всех жителей при формировании комфортной городской среды.

Станут ли малые города ключевыми опорными точками развития Арктики? Что общего между северными малыми территориями? Какие международные практики наиболее эффективны в решении современных проблем малых населённых пунктов? Место современных цифровых технологий в городском хозяйстве, инновационные энергосберегающие технологии в облике малых городов и доступная среда в суровых климатических условиях - все эти темы обсудили на дискуссионной площадке «Малые города – большие возможности».