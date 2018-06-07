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Мурманская область. Арктика07.06.18 17:22

Каждый третий кредитный рубль, направляемый в реальный сектор экономики Мурманской области, выдан субъектам малого и среднего бизнеса

Меры эффективной государственной поддержки малого и среднего бизнеса, а также проблемы и пути их решения обсудили на заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Мурманской области с участием представителей Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Процентные ставки по рублевым кредитам постепенно снижаются, следуя за ключевой ставкой Банка России. Данная тенденция характерна для всех групп заемщиков, в том числе для субъектов малого и среднего бизнеса. Связано это с устойчивым замедлением инфляционных процессов – в апреле 2018 года индекс потребительских цен в Мурманской области год к году составил 2,53%. Снижаются и инфляционные ожидания всех экономических агентов. Тем не менее, резиденты Мурманской области, как правило, получают кредиты по более высокой ставке, чем в среднем по стране. При этом предпринимателям оказывается государственная финансовая поддержка, предоставляются некоторые налоговые преференции, снижаются административные барьеры в их деятельности.

В абсолютных цифрах субъектам малого и среднего бизнеса Мурманской области за I квартал 2018 года выдано кредитов на общую сумму 3,2 млрд рублей, за 2017 год – 15,3 млрд рублей. Основными получателями средств являются юридические лица, доля индивидуальных предпринимателей незначительна.

«Кредитование субъектов малого и среднего бизнеса традиционно является значимым сегментом рынка банковских услуг Мурманской области. В настоящее время данной группе заемщиков выдается каждый третий кредитный рубль, направляемый в реальный сектор экономики региона. Это существенно выше аналогичных относительных показателей по России и Северо-Западному федеральному округу», – отметил в своем выступлении начальник сводно-экономического отдела Отделения Мурманск Михаил Старичков.

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