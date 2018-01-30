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Мурманская область. Арктика30.01.18 07:25

Каждый третий выпускник с высшим образованием, пришедший в службу занятости региона, это экономист, юрист или менеджер

В этом году в Мурманской области школу закончат порядка 11 тысяч молодых людей, уже сейчас выпускники выбирают профильные дисциплины для сдачи ЕГЭ и определяются с вариантами поступления. Приёмную кампанию в вузы и сузы региона, а также трудоустройство выпускников обсудили сегодня на оперативном совещании под руководством губернатора Марина Ковтун:  «Регион нуждается в высококвалифицированных кадрах, мы заинтересованы в том, чтобы наши абитуриенты, получив необходимую, актуальную, востребованную специальность, оставались работать в Заполярье. Поэтому мы в последнее время уделяем большое внимание развитию системы профессионального образования, её модернизации, повышению доступности и качества этого образования», – подчеркнула глава региона.

Марина Ковтун также отметила, что сегодня в Мурманской области можно приобрести востребованную специальность во всех основных сферах экономики региона – горнодобывающей и металлургической отраслях, судоремонте, мореплавании, туризме.

Возможности получения профессионального образования в регионе представила министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко. Она подчеркнула, что общий объем и структура контрольных цифр приема на обучение ежегодно формируются с учетом долгосрочного прогноза потребности в кадрах, предложений заинтересованных органов государственной власти и крупных промышленных предприятий региона. В этом году Мурманский арктический государственный университет готов принять 512 студентов на бюджетные места и 368 – на внебюджетные места очной формы обучения. Мурманский государственный технический университет располагает 373 бюджетными местами и 413 внебюджетными местами на очную форму обучения. Общее количество бюджетных мест на обучение в учреждениях среднего профессионального образования (СПО) в этом году – 3470, с учетом мест для обучения по программам СПО в Мурманском арктическом государственном университете и Мурманском государственном техническом университете – 4015.

Наталия Карпенко особо подчеркнула, что новые возможности в получении перспективных и востребованных профессий в регионе открывает реализация приоритетного федерального проекта «Рабочие кадры для передовых технологий», направленного на модернизацию материально-технической базы колледжей, повышение профессионального уровня педагогов, развитие движения Ворлдскиллс. В текущем году на вышеуказанные мероприятия уже выделено более 37 млн рублей, в том числе более 26 млн рублей из федерального бюджета и порядка 11 млн рублей из бюджета Мурманской области.

Председатель комитета по труду и занятости населения Константин Бережный отметил, что в 2017 году уровень трудоустройства выпускников в регионе вырос по сравнению с 2016 годом на 11,2%. Каждый третий выпускник с высшим образованием, пришедший в службу занятости, это экономист, юрист или менеджер. Среди выпускников профессиональных образовательных организаций преобладают бухгалтеры, специалисты сферы обслуживания, юристы, техники-программисты, слесари по ремонту автомобилей. Через службу занятости региона выпускники получают помощь в трудоустройстве, составлении бизнес-планов, проходят профессиональное обучение. Кроме того, для студентов и выпускников организована работа по формированию базы стажировок, на портале «Работа в России» размещены сведения о вакансиях, заявленных 150 предприятиями Мурманской области.

«Хотелось бы обратить внимание работодателей и отраслевых ведомств: у нас есть сегодня реальный механизм регулирования, определения и направления потоков необходимых кадров. Ведь за основу формирования контрольных цифр приёма берутся данные о потребности в выпускниках», – подчеркнула Марина Ковтун и поручила заинтересованным органам власти усилить контроль предоставления таких сведений.

 

 

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