Каждый третий житель Мурманской области - пенсионер

Как сообщает Мурманскстат, численность пенсионеров, состоящих на учёте в ГУ «Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Мурманской области» на 1 июля текущего года составляет 247577 человек.

Среди них 226846 пожилых северян - это пенсионеры по старости, 4736 человек – пенсионеры по инвалидности, по случаю потери кормильца (на каждого нетрудоспособного члена семьи) в нашем регионе числится 4294 пенсионера, а пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф и члены их семей – 267. Пенсионеры из федеральных государственных гражданских служащих у нас всего 412 человек, 11022 северянина получают социальные пенсии.

Если учесть, что в Мурманской области проживает около 758 тысяч человек, то каждый третий житель региона – это пенсионер.