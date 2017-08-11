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Мурманская область. Арктика11.08.17 06:33

«Кемку» жители Полярных Зорь отстояли – они выступили против рыборазведения в Кемской губе озера Имандра

В Полярных Зорях состоялись общественные обсуждения по вопросу определения границ рыбоводных участков и осуществления товарной аквакультуры в губе Кемская Имандровского водохранилища.

Перспектива использования данных территорий в целях рыборазведения вызвала протест со стороны жителей Полярных Зорь, Африканды и Зашейка. В целях диалога администрация города организовала встречу ответственных за предоставление участков с жителями муниципалитета.

Высказать свою позицию пришли люди неравнодушные и переживающие за будущее нашего города. Предварительно местом встречи был выбран зал заседаний администрации, но к 19 часам людей собралось настолько много, что пришлось в срочном порядке передислоцироваться в концертный зал Городского Дворца Культуры.

Для дачи объяснений по данному вопросу в Полярные Зори приехали министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Иванов А.С. вместе с заместителем. Рыбаки были настроены решительно – защитить свою родную Имандру, и по очереди приводили веские аргументы против освоения Кемской губы для рыбоводства. Исторически у местного населения сложились традиция рыбачить и отдыхать в «кемке». В Кемской губе нерестится озерный сиг и, выставив садки, создается риск потерять данный вид во всей Имандре, ведь искусственно сига в Мурманской области не выращивают. По-соседству у двух небольших островов находится нерестилище гольца. Местные жители высказывают опасения в части загрязнений озера кормами и появления больной рыбы. Искренне беспокойство вызывает и вопрос последующего освоения береговой зоны.

Одним из самых весомых аргументов стала информация, озвученная директором МУП «Энергия» (предприятие занимается отпуском питьевой воды жителям Африканды): при рассмотрении заявки на использование данных участков акватории Имандры не был учтен тот факт, что их границы находятся в пределах 2 пояса санитарно-охранной зоны, а такое соседство запрещено СанПин.

148 жителей единогласно проголосовали против освоения Кемской губы озера Имандра. Все замечания были внесены в протокол.

В Мурманске вчера состоялось повторное заседание комиссии по определению границ рыбоводных участков Мурманской области, участие в котором принял глава города Полярные Зори. Об итогах заседания Максим Пухов сразу же сообщил землякам: «С учётом общественного обсуждения и дополнительной информации все заявки отклонены».

А это значит, что «кемку» мы отстояли!

 

 

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Скажу до свидания, хотя надо сказать прощайте! Спасибо большое за часы и дни радостных встреч в стенах театра.
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Zviygincew
11.08.17 07:30
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