Киберспортивная встреча с участием международных и российских игроков по FIFA – Кубок Никеля состоится в посёлке Никель

2 ноября в посёлке Никель Мурманской области пройдёт киберспортивная встреча с участием международных и российских игроков по FIFA – Кубок Никеля (Nickel cup). Организатор мероприятия – Федерация компьютерного спорта России, встреча пройдёт при поддержке компании «Норникель».

Самое северное российское соревнование по FIFA примет на своей площадке не только профессиональных киберфутболистов, среди которых такие спортсмены как Роберт Ufenok77 Фахретдинов, Давлят Dav- Сагитов и Михаил Torres Запорожец, – вход будет свободным и открыт для всех желающих. Шоу-матчи с российскими спортсменами состоятся при участии игроков из Финляндии и Норвегии. Для гостей мероприятия будет организован любительский турнир по FIFA 20, будет работать freeplay-зона с приставками и киберспортивными активностями.

Мероприятие пройдёт с 12 до 19 часов во Дворце спорта. Ведущим выступит бывший участник Высшей лиги КВН на Первом канале Дмитрий Шипатов. Карен Адамян и Роман Нагучев – ведущие телеканала «Матч ТВ», дополнят мероприятие аналитикой из «большого футбола». А Максим GoodMax Гутник – главная киберфутбольная энциклопедия российского YouTube и Twitch, расскажет как стать профессионалом в FIFA.