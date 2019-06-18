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Мурманская область. Арктика18.06.19 08:15

Километр поездки на общественном транспорте по Мурманской области станет дороже

На очередном заседании объединенного Общественного совета второго созыва при Государственной жилищной инспекции Мурманской области, комитете по тарифному регулированию Мурманской области и Министерстве строительства и территориального развития Мурманской области специалисты областного комитета по тарифному регулированию приняли решение об увеличении тарифов на перевозки пассажиров по межмуниципальным маршрутам на 10%.

Изменения цены касается только межмуниципальных и пригородных маршрутов. Поездка на пригородных маршрутах подорожает незначительно, считают чиновники,  — тариф вырастет с 4,48 рубля до 4,62 рубля за километр пути.  А вот регулярное сообщение между городами вырастет сразу на 2 рубля за километр. Сейчас тариф составляет 6,22 рубля, а будет 8,19 рубля.

Председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области Владимир Губинский объяснил, что повышать стоимость проезда необходимо для того, чтобы постепенно довести действующие тарифы до экономически обоснованного уровня. Сейчас тариф на перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам существенно ниже экономически обоснованного.

Повышать стоимость билетов на проезд в городском общественном транспорте Мурманска в этом году не планируется.

 

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