Километры дорог становятся дороже, но и лучше - Минтранс

Тариф госсистемы «Платон» за проезд большегрузов по федеральным трассам вырос с 1 июля на 14 копеек, до 2,04 рубля за километр, сообщил Минтранс РФ.

«Для снижения нагрузки на предпринимателей и обеспечения плавности изменения инфраструктурного тарифа мы отказались от одномоментной индексации сразу на полный размер накопленной инфляции и достигнем этого показателя в течение трёх лет. С 1 февраля 2020 года тариф госсистемы «Платон» составит 2,20 рубля за километр, с 1 февраля 2021 года – 2,35 рубля за километр. Далее индексация будет проводиться с 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции, согласно прогнозам, примерно на 4%», — пояснял глава Минтранса Евгений Дитрих.

По мнению Дитриха, примененный подход с растягиванием увеличения тарифа на накопленную инфляцию позволит увеличить количество ремонтируемых дорог и мостов за счёт дополнительных средств от системы «Платон», что положительно скажется на безопасности движения и скорости доставки грузов.

По данным Минтранса, в госсистеме «Платон» зарегистрированы 1,2 миллиона транспортных средств. Объем поступлений в Дорожный фонд России за время ее работы достиг 77 миллиардов рублей.