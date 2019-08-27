24 августа в «Кировке» состоялась ежегодная акция «Ночь кино». Сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой традиционно приняли участие в акции с программой «Кино+театр=кинотеатр». Гости акции увидели необычные книги из фонда библиотеки. Музыкальные, объемные, интерактивные, с окошками и движущимися картинками. Каждый ребёнок нашёл для себя самую интересную книгу и на минутку погрузился в чудесный книжный мир.

Для ребят постарше сотрудники центра знаний подготовили «Киновикторину». Их ждали непростые, и даже каверзные вопросы, требующие смекалки и логики. За каждый правильный ответ дети и их родители получали сладкое вознаграждение.

Также всех участников ждали игровые задания от клоуна Киношки. Участие принимали всей семьей, каждый проявил свои таланты в игре «Импровизация», посоревновался в скоростной «Рыбалке» и загадал свое самое сокровенное желание золотой рыбке.

Для желающих перевоплотиться и примерить на себя новый образ, работала фотозона. Гости надели на себя костюмы волшебника, ковбоя или могучего викинга и сделали красочные фотографии на память. А выставка кукол из Музея театральной куклы стала ярким дополнением и позволила гостям акции познакомиться с миром театра и попробовать себя в роли кукловодов.