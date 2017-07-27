Кинологическая служба регионального УФСИН пополнилась специалистами общеразыскного профиля

Сотрудники региональной уголовно-исполнительной системы прошли обязательный курс подготовки по специализации «Кинология» по общеразыскному профилю в учебном центре УФСИН России по Тульской области.

Цикл обучения был рассчитан на три месяца. Перед началом учёбы курсанты прошли вступительные испытания - экзамены по знаниям руководствующих и регламентирующих службу документов.

По окончании обучения сотрудники УФСИН России по Мурманской области успешно сдали выпускные экзамены по нормативам общего и специального курсов дрессировок служебных собак. Необходимо было своевременно и качественно выполнить обыск местности и транспортного средства, выборку вещи и человека, следовую работу, задержать условного нарушителя, и другое.

После данных серьёзных испытаний три сотрудника из ИК-16, ИК-17 и ИК-18 со своими немецкими овчарками будут выполнять служебные задачи в караулах по охране объектов УФСИН, в которые входит досмотр транспортных средств, проходящих на территорию режимных учреждений, патрулирование внутренних запретных зон исправительных колоний и СИЗО.