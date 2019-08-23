Киноночь: мурманчанам предлагают не ложиться спасть в субботу, 24 августа

В Мурманске прошла пресс-конференция, посвященная Всероссийской акции «Ночь кино». О событиях, запланированных в рамках акции в этом году, рассказали председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов, директор Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова Светлана Вагайцева и директор Мурманского областного художественного музея Ольга Евтюкова.

Центральной площадкой проведения акции в Мурманской области традиционно является Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. Ежегодно в день проведения «Ночи кино» проходит большой кинопраздник, на котором областные учреждения культуры организовывают интерактивные площадки для зрителей всех возрастов.

В этом году праздник стартует 24 августа в 17.30, юных гостей встретят любимые герои мультфильмов, конкурсы и подвижные игры.

Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих откроет свой кинозал во Дворце культуры. На экране Малой гостиной будет демонстрироваться лента с тифлокомментариями и субтитрами на русском языке «Вдвоем на льдине» режиссера Валерия Игнатьева, снятая по мотивам одноименной повести писательницы Юлии Вознесенской.

В Фестивальном зале Дворца культуры покажут фильмы из коллекции Международного кинофестиваля «Северный характер».

В фойе будут работать выставки «Мурман театральный», «На Мурмане снимается кино» и «Читаем кино», а также откроются тематические фотозоны, пройдут игровые программы, викторины, семейные квесты, организованные сотрудниками Мурманского областного краеведческого музея, Мурманской областной универсальной научной библиотеки, Мурманской областной детско-юношеской библиотеки им. В.П. Махаевой и Дворца культуры.

Церемония открытия акции начнется в Фестивальном зале в 19.30.

Главным событием станет показ отечественных кинолент, выбранных в ходе народного голосования.

В 20.00 в Фестивальном зале стартует показ комедийной ленты «Домовой» (6+) режиссера Евгения Бедарева. В 20.00 в Танцевальном зале (2-й этаж) покажут комедию «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (16+) режиссера Ильи Куликова.

В 22.00 в Фестивальном зале киноночь продолжит победитель народного голосования – российско-сербский военно-драматический боевик режиссера Андрея Волгина «Балканский рубеж» (16+), набравший более 8 тысяч голосов.

«Ночь кино» пройдет также на площадках Мурманского областного художественного музея. В Главном здании на улице Коминтерна, дом 13 в 18 часов зрители увидят полнометражный фильм «Ван Гог. На пороге вечности» (16+).

В Культурно-выставочном центре Русского музея на улице Софьи Перовской, дом 3 зрителям покажут «Последний день Помпеи» - фильм о картине Карла