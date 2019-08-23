Киноночь: мурманчанам предлагают не ложиться спасть в субботу, 24 августаВ областном центре начали работу мобильные прививочные кабинеты
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика23.08.19 12:06

Киноночь: мурманчанам предлагают не ложиться спасть в субботу, 24 августа

В Мурманске прошла пресс-конференция, посвященная Всероссийской акции «Ночь кино». О событиях, запланированных в рамках акции в этом году, рассказали председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов, директор Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова Светлана Вагайцева и директор Мурманского областного художественного музея Ольга Евтюкова.

Центральной площадкой проведения акции в Мурманской области традиционно является Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. Ежегодно в день проведения «Ночи кино» проходит большой кинопраздник, на котором областные учреждения культуры организовывают интерактивные площадки для зрителей всех возрастов.

В этом году праздник стартует 24 августа в 17.30, юных гостей встретят любимые герои мультфильмов, конкурсы и подвижные игры.

Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих откроет свой кинозал во Дворце культуры. На экране Малой гостиной будет демонстрироваться лента с тифлокомментариями и субтитрами на русском языке «Вдвоем на льдине» режиссера Валерия Игнатьева, снятая по мотивам одноименной повести писательницы Юлии Вознесенской.

В Фестивальном зале Дворца культуры покажут фильмы из коллекции Международного кинофестиваля «Северный характер».

В фойе будут работать выставки «Мурман театральный», «На Мурмане снимается кино» и «Читаем кино», а также откроются тематические фотозоны, пройдут игровые программы, викторины, семейные квесты, организованные сотрудниками Мурманского областного краеведческого музея, Мурманской областной универсальной научной библиотеки, Мурманской областной детско-юношеской библиотеки им. В.П. Махаевой и Дворца культуры.

Церемония открытия акции начнется в Фестивальном зале в 19.30.

Главным событием станет показ отечественных кинолент, выбранных в ходе народного голосования.

В 20.00 в Фестивальном зале стартует показ комедийной ленты «Домовой» (6+) режиссера Евгения Бедарева. В 20.00 в Танцевальном зале (2-й этаж) покажут комедию «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (16+) режиссера Ильи Куликова.

В 22.00 в Фестивальном зале киноночь продолжит победитель народного голосования –  российско-сербский военно-драматический боевик режиссера Андрея Волгина «Балканский рубеж» (16+), набравший более 8 тысяч голосов.

«Ночь кино» пройдет также на площадках Мурманского областного художественного музея. В Главном здании на улице Коминтерна, дом 13 в 18 часов зрители увидят полнометражный фильм «Ван Гог. На пороге вечности» (16+).

В Культурно-выставочном центре Русского музея на улице Софьи Перовской, дом 3 зрителям покажут «Последний день Помпеи» - фильм о картине Карла 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПятая часть российских домохозяйств изолирована от «большого» общества, формируя замкнутую маргинальную субкультуру страны
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЦВЕТ ВЛАСТИ: «Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня», или Кандидатов много, а лидер один!
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
22.08.19 21:12
Во здорово: выдавать обязанности за ПОДАРКИ! "Подарили вторую жизнь детскому саду..."
Комментарий к новости:Подарили вторую жизнь детскому саду № 97
Д.О. Вернер
18.08.19 23:17
И теперь им всем спасибо за пособничество врагу?
Комментарий к новости:Российский флаг в Мурманске подняли раньше, чем в Москве
Елена
16.08.19 17:43
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, кто отвечает за лавочки которые стоят у подъезда? Один из жителей первого этажа убрал самовольно лавочку, т.к. ему мешают люди, которые на ней сидят. Управляющая
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире15:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)16:00«С миру по нитке». Научно-популярная программа (12+)16:30«Сделано в СССР». Научно-популярная передача (12+)
-PRO ДеньгиСахара и мяса больше, фруктов и молока меньше - падение доходов изменило рацион питания россиян-PRO ВалютуРубль «трепыхается» на колебаниях нефтяных цен-PRO ЭнергетикуВ Мурманской области в первом полугодии выработка электроэнергии снизилась на 8,7%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 23 августа-PRO Нефть и газЮрий Трутнев торопится заработать на богатствах Арктики-PRO ЗаконыКоммунальные страдания: тарифы на воду и тепло собираются рассчитывать по эталону
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
15.07.19: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что принято решение о создании рабочей группы с участием экспертов по вопросам использования телефонов в школах. А как вы считаете, нужны ли мобильные телефоны учащимся?Проголосовало: 308 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика