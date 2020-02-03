Кинотеатр «Северное сияние» останется на старом месте

Сегодня во время традиционного объезда глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев прокомментировал ситуацию вокруг кинотеатра «Северное сияние».

– У нас были серьёзные переговоры с собственником помещения, где находится кинотеатр: высокая арендная плата затрудняла осуществление деятельности предприятия. В настоящий момент с арендодателем достигнута предварительная договоренность о снижении финансового бремени, поэтому «Северное сияние» останется на привычном месте и продолжит свою работу. Я считаю это важным моментом в культурной жизни нашего города.