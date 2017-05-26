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Мурманская область. Арктика26.05.17 11:06

Кипящие страсти оставили след на лице мончегорца

В полицию Мончегорска поступило сообщение от соседей о том, что в квартире по улице Климентьева слышны звуки ссоры, крики. На место происшествия незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы.

Полицейские обнаружили в квартире мужчину с ранами в виде инфицированных термических ожогов лица. Потерпевший – мужчина 1981 года рождения – рассказал сотрудникам полиции, что телесные повреждения умышленно нанесла сожительница, выплеснув из чайника часть закипевшей воды ему в лицо. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

Участковый уполномоченный полиции опросил подозреваемую 1964 года рождения, ранее не судимую. Женщина призналась, что травмы причинила в ходе ссоры, возникшей на почве личной неприязни.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении жительницы Мончегорска возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством России за данное деяние, – лишение свободы на срок до 2 лет. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

 

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