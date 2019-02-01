Кировчанин не смог удержаться от соблазна воспользоваться чужими деньгами

Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в краже денежных средств с банковской карты.

О хищении денежных средств с банковской карты сообщила в дежурную часть отдела полиции жительница Кировска. Женщина пояснила, что потеряла свою банковскую карту и не успела её заблокировать. Через некоторое время на номер её мобильного телефона пришло смс-сообщение о снятии денежных средств в размере 20 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении кражи. Им оказался ранее несудимый 30-летний кировчанин. Задержанный признался в содеянном и рассказал, что что банковскую карту нашла на улице его знакомая, а он не смог удержаться от соблазна воспользоваться чужими денежными средствами, так как на карте был указан пин-код. Денежные средства подозреваемый успел потратить на собственные нужды.

По факту следователем отдела полиции по городу Кировску МО МВД России «Апатитский» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкцией статьи предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.