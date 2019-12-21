«Кировка» превратилась в «Новогодний КосмоТур «2020»

Площадкой для проведения детских губернаторских новогодних мероприятий вновь стал областной Дворец культуры и народного творчества имени С.М. Кирова. Для ребят подготовили интерактивный спектакль «Новогодний КосмоТур «2020» – сказочное путешествие по разным планетам Вселенной. В постановке принимают участие драматический театр «Комедиограф», ансамбль танца «Радость», ансамбль эстрадного танца «Форсаж», цирк «Комплимент».

После окончания спектакля праздничная программа продолжилась. Для маленьких гостей праздника артисты устроили «Новогоднее приключение в Сказочном лесу». Для учеников 5-7 классов – квест на тему «Новый год наоборот».

Приглашения на ёлки от имени губернатора получили в общей сложности три тысячи ребят со всех уголков Мурманской области. Это самые успешные в учёбе школьники, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел.

Каждый ребёнок получил долгожданный новогодний подарок.