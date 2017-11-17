«Кировка» приглашает мурманчан на концерт ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота

1 декабря на сцене областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова выступит один из лучших творческих коллективов Вооруженных сил Российской Федерации - ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота.

4 декабря ансамбль отметит свой день рождения. Вот уже 77 лет участники коллектива дарят благодарным слушателям и зрителям свое творчество. У мурманчан есть уникальная возможность увидеть программу «Северу навечно оставляем мы частицу сердца своего…», с которой коллектив выступил на IV Всеармейском смотре-конкурсе ансамблей песни и пляски Вооружённых Сил РФ «Музыкальный парад-2017» и стал обладателем высшей награды – Гран-При.

Программа «Северу навечно оставляем мы частицу сердца своего…» - это музыкально-хореографическая композиция, в которой все номера плавно переходят друг в друга, образуя на сцене настоящий музыкальный спектакль. Участники ансамбля с помощью песен и танцев расскажут о нелегкой службе в Заполярье и судьбах мальчишек, которые мечтают стать моряками.