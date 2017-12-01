Мурманская область. Арктика01.12.17 09:28
«Кировка» приглашает мурманчан на областной фестиваль традиционной народной культуры
3 декабря в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдёт областной фестиваль традиционной народной культуры.
28 коллективов из Мурманска, Апатитов, Кировска, Оленегорска, Полярных Зорь, Полярного, Териберки, Кильдинстроя, Молочного, Росляково, Умбы, Мурмашей представят свои творческие номера. Зрители услышат традиционное и академическое народное пение, современные обработки народной музыки, игру русских народных инструментов.
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