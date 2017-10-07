Кировка приглашает на концерт «А у нас во Дворце»

8 октября в 14.00 областной Дворец культуры и народного творчества им С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, зрительный зал) приглашает всех мальчишек и девчонок, мурманчан и гостей города на концерт «А у нас во Дворце».

В этот день выступят лучшие детские коллективы областного Дворца: ансамбли танца «Радость» и «Сполохи», ансамбли бального танца «Ониона» и «Ювента», цирк «Комплимент» и ансамбль эстрадного танца «Форсаж», ансамбль русских народных инструментов «Русские потешки» и фольклорный кружок «Тетера», ансамбль народной песни «Горенка» и фольклорный ансамбль «Потешенки», а также студия иллюзионного искусства.

После концерта продолжится запись в коллективы художественной самодеятельности Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.