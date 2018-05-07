«Кировка» приглашает на праздничный концерт «Под знаком семьи»

12 мая в 15.00 в преддверии Международного Дня семьи Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, Зрительный зал) приглашает на праздничный концерт «Под знаком семьи».

Семья – это тепло и свет, это ни с чем несравнимый и незабываемый запах родительского дома. Семья – это все мы, наши радости, печали, заботы, помноженные и разделённые на всех!

Особенностью концерта станет участие в нем творческих семей из городов Мурманск и Североморск, поселков Мурмаши и Ревда, которые в своих концертных номерах признаются в любви самым близким и родным людям на земле – своей семье!