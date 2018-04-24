Кировка приглашает на вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка»

25 апреля в 18.00 состоится вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка» (г. Мурманск, ул. Пушкинская, д. 3, Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, Танцевальный зал).

На «Танцплощадке» есть возможность пообщаться со своими добрыми друзьями, поделиться своими воспоминаниями, поучаствовать в конкурсах и викторинах, а танцевальные мелодии в стиле «ретро» не оставят равнодушными никого. В воздухе всегда царит уютная и добрая атмосфера. Общение на этих вечерах теплое и дружелюбное. Люди старшего поколения на глазах преображаются в галантных кавалеров и изящных дам. Только музыка, танцы и молодость.