Мурманская область. Арктика09.10.17 10:58
Кировка приглашает старшее поколение на «Танцплощадку»
11 октября в 18.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, Танцевальный зал) пройдет вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка». На «Танцплощадке» у гостей Дворца есть возможность найти новых друзей, обсудить настоящее, а также поделиться своими воспоминаниями и отдохнуть.
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-Нам интересно Ваше мнение29.09.17: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Свято-Троицкий Никольский женский монастырь Ташкента призвал монахов быть примером для всех верующих. А как Вы считаете, кто может быть идеалом в мирской и духовной жизни россиян?Проголосовало: 392 человека
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