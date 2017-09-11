Мурманская область. Арктика11.09.17 07:05
Кировск на два дня погружается в информационный голод
Мурманский ОРТПЦ извещает, что в связи с проведением плановых работ по объекте филиала РТРС «Мурманский ОРТПЦ» 13 и 14 сентября (два дня) в период с 10.00 до 16.00 в Кировске возможны отключения телевизионных передатчиков: «Полярис» 9 ТВК, «Россия + Мурман», «Полярис ТВП5000» 11 ТВК, «1 канал», «TV-1000/U» 22 ТВК, «НТВ», «ТТи-1000» 34 ТВК, «5 канал» «Онега» 27 ТВК, «Матч ТВ», «Сигма-100М» 4 ТВК, «СТС - ТВ 21», «Harris UAX-500DV» 23 ТВК «1 мультиплекс», «Harris UAX-500T2» 41 ТВК «2 мультиплекс».
В этот же период возможны отключения радиовещательных передатчиков: «RT-FMS-4001», 70,340 МГц, «Радио России + Мурман», «ТХ-1000,103.5 МГц», «Ретро FM».
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